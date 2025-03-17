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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

17.03.2025 - 14:39Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, şampiyonada derece alan kadın sporcuların isimleri ve fotoğraflarına da yer verildi.

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