Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Teröristlere ümit veriyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı Seçim Özel' programında gazetecilerin sorularını cevapladı.



"14 Mayıs’ta sıradan bir seçim yapmayacağız"

14 Mayıs Seçimlerinin önemine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “14 Mayıs’ta sıradan bir seçim yapmayacağız. Bu seçimlerde güven ve istikrar ikliminin devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Hizmet ve eser hizmeti devam edecek mi yoksa koalisyona geri mi dönülecek? Karşımızda tüm bu kazanımlara göz dikmiş bir yapı var. Terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Terör örgütü yandaşlarından kendilerine makam, mevki arayanlar var. Eskisi gibi borç alan borç aldıktan sonra boyundurukları altına giren Türkiye isteyenler de 14 Mayıs’ı bekliyorlar. Biz her alanda kendi kararlarını veren bir Türkiye için mücadele verdik” dedi.



Eğitimden sağlığa, enerjiden sanayiye tüm altyapının eksikliklerini giderdiklerini söyleyen Erdoğan, ülkeye adeta çağ atlatıldığını ifade etti. Ekonominin 3 kat büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, IMF’den borç alan değil tüm dünyaya kalkınma programları yapan bir ülke olduğumuzun altını çizdi. Erdoğan, savunma sanayinde dışa bağımlılığın yüzde 20’lere kadar düşürüldüğünü dile getirdi.



Yeni müjdeler olacak mı?

Kalan 18 günün kendileri için farklılık arz ettiğini ifade eden Erdoğan, "Biz yoldayız, şu anda Zillet ittifakı yola çıkmış filan değil. Bunların büyükşehir belediyeleri var, acaba bu büyükşehir belediyelerinde şu ana kadar ne yaptılar? Biz seçim zamanı müjdeler açıklamıyoruz. Bay Bay Kemal gibi milleti seçim zamanı hatırlayanlardan değiliz. Mesela her çiftçiye bir traktör vaat etmişlerdi. Verdiler mi? Hep yalan” dedi.



Erdoğan, "Zengin bir beşeri yapıya sahibiz, şu anda benim kabinedeki arkadaşlarımı sahaya sürüşüm bu bir liderlik tasarrufudur. Bir liderlik tasarrufu olarak bu arkadaşlarımda nerede nasıl istifade ederiz düşüncesi içinde bütün bakan arkadaşlarımı sahaya sürmüş durumdayım. Bunların içinde istisna Kültür Turizm Bakanımız var. Şu anda sahada olmayışının sebebi mesleği nedeniyle. Onların sahada olmasının getirisini çok önemli görüyorum" açıklamasını yaptı.



Vatandaşları ekonomik olarak rahatlatacak, alım gücünü artıracak tedbirleri sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, milletin her kesimini destekleyecek programlar oluşturduklarını dile getirdi. Erdoğan, "Ülkemizin imkanlarını milletimizin her bir ferdine yansıtacak çalışmalar yapıyoruz. Doğal gazda, elektrikte indirimler uyguladık. Vatandaşımız Karadeniz gazının ülkemize sağlayacağı yararları günlük hayatta görmeye başlayacak. Hepsinden öte Karadeniz gazının tüm vatandaşlarıma yansıması çok farklı olacak" dedi.



Erdoğan, deprem bölgelerindeki seçim süreci ile ilgili soruya şöyle cevap verdi,

"YSK’ya ait görevler var. Siyasi partiler olarak bize ait görevler var. Deprem bölgesi ile alakalı neler yapıldığını hatırlarsak çadır kentler, konteyner kentler hepsinden öte özellikle şu anda kalıcı konutlar olmak üzere bunu üst başlıkta düzenleyebiliriz. Şu anda enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarını önemli kısmını bitirdik. Hatay’da da enkaz kaldırmayı tamamlayacağız. Bir yıl içinde de söz verdiğim kalıcı konutları tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışı var. Yozgat, Kırıkkale, Sivas’a ulaşmak suretiyle bu adımı atalım istiyoruz. Bu illerdeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz" açıklamasını yaptı.