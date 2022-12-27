Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86. yılında Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Erdoğan paylaşımında, "Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum." notunu düştü.
27.12.2022 - 16:32 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum.
Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/DI3gx26wb7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2022