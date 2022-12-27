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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86. yılında Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Erdoğan paylaşımında, "Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum." notunu düştü.

27.12.2022 - 16:32 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı