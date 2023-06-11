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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manchester City'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi final müsabakasını kazanan Manchester City takımını tebrik etti.

11.06.2023 - 00:17 | | ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manchester City'e tebrik mesajı

İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini kazanarak şampiyon olan Manchester City takımını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Manchester Citye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Manchester Citye tebrik mesajı

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