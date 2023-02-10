Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 19 bin 388, yaralı sayısının 77 bin 711 olduğunu açıkladı.

Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor. Canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun.

Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.

Hane başına 15 bin taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz.