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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS'deki sorulara inceleme talimatı

Son dakika gelişmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

02.08.2022 - 20:18 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS'deki sorulara inceleme talimatı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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