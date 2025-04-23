Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem sonrası ilk açıklama
23.04.2025 - 13:27Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan en büyüğü 6.2 olan dört ayrı sarsıntı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremlere ilişkin ilk açıklamasında, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.