Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem sonrası ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan en büyüğü 6.2 olan dört ayrı sarsıntı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremlere ilişkin ilk açıklamasında, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.