GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e seçim tebriği

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

02.09.2024 - 18:43 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e seçim tebriği

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev’i Azerbaycan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin zaferi nedeniyle tebrik etti. Seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkının Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan’ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de belirtti.

    GÜNCEL HABERLER

    Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen’e saldıran 2 kişi tutuklandı

    Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen’e saldıran 2 kişi tutuklandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e seçim tebriği

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e seçim tebriği

    Narin Güran'ın gözaltındaki amcası hakkında yeni gelişme! Tutuklama kararı

    Narin Güran'ın gözaltındaki amcası hakkında yeni gelişme! Tutuklama kararı