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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik etti.

23.07.2023 - 20:26 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü kutladı. Deprem sonrasında sürdürülmekte olan yoğun çalışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay’ımızın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz. İnşallah kadim şehrimiz Hatay’ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız. Bu vesileyle, ‘şahsi meselem’ diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü mesajı