Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki aday tanıtım toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha yad ediyorum. Konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Konutlardan tamamlanan 7 bin 275 tanesinin kura ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdik. Ardından iki hastanemizin resmi açılışlarını yaptık. Hastanelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"DEPREM TURİSTLERİ GİBİ DEPREMZEDELERİ OY SANDIĞI UFUKTA BELİRİNCE HATIRLAYANLARDAN DEĞİLİZ"

Hatay'ımızı en kısa sürede ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temmuz'da Meclis tarafından kabul edilen ek bütçede 762 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu yılın bütçesinde de yeniden imar için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik. Biz deprem turistleri gibi depremzedeleri oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz. Biz hiçbir zaman ayrım yapmadan tüm fertleriyle milletimizin refahı için ter döken bir ittifakız. Hatay'ı eskisinden daha güvenli, daha görkemli bir şehir haline getirinceye kadar durmak yok. Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehir.

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"HATAY GARİP KALDI"

Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez. Şu an Hatay garip kaldı. Nerede belediye başkanı yok. Şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibi ile ayağa kaldıracaksınız.

Belediyecilik anlayışımızda yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis etmek vardır.Sosyal belediyecilik hizmetlerini genişletmek vardır. Gerçek belediyecilik anlayışımızın temelinde mimarisi estetikle yoğrulmuş huzur ve güvenli kentler kurmak vardır. Amacımız şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Şehrin kalkınabilmesi için iktidarla yerel yönetim arasında uyum olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da bunu da başaracağız. Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz.

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"6'LI MASA DENİLEN PROJENİN YERİNDE BUGÜN YELLER ESİYOR"

Yaralar zamanla kabuk bağlar, acılar zamanla azalır hafifler, hakikatler zamanla daha net görülür. Siyasette zaman samimiyeti hesapçıdan ufuksuzu vizyon sahibinden ayıran en büyük unsurdur. Millete umut diye pazarlanan nice proje siyasi oluşumun yok olup gittiğini gördük. Bunun en son örneği derme çatma yapıydı. 6'lı masa denilen projenin yerinde bugün yeller esiyor. Cumhur İttifakı ise tüm sabotajlara yoluna güçlenerek devam ediyor. Biz ortak değerler etrafında bir araya geldik.

"BAY KEMAL'İ ANKARA'DA OFİSİN DÖRT DUVARIN ETRAFINA HAPSETTİLER"

Cumhur İttifakı gecesi 15 Temmuz gecesi kurulmuştur. Bizde küçük hesaplar olmaz. Bölücü örgüt güdümünde siyaset yapanlarla demlenmek olmaz. Daha 8 ay önce yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor Halil İbrahim sofrasından bahsediyorlardı. Şimdi birbirlerine düşman kesildiler. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Cumhurbaşkanı adayını bugün Ankara'da ofisin dört duvarın etrafına hapsettiler. Bay Kemal'in gemisini ilk terk edenlerin siyasi yan kesiciler oldu. Cumhur İttifakı olarak kendini muhalif olarak tanımlayan kardeşlerimize de ulaşmak onlara da umut vermek mecburiyetindeyiz.

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56 gün boyunca tempomuzu sürekli artırmamız gerekiyor. Sosyal medya mecralarında yürütülen çalışmaları önemsiyoruz. Ama yüz yüze iletişimin yerini alamayacağını da çok iyi biliyoruz.

İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Altınözü Belediye Başkan Adayı: Rıfat Sarı

Antakya Belediye Başkan Adayı: İbrahim Naci Yapar

Arsuz Belediye Başkan Adayı: Değer Tultak

Belen Cumhur İttfakı Belediye Başkan Adayı: İbrahim Gün

Defne Belediye Başkan Adayı: Gökhan Köse

Dörtyol Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı: Ömer Oğuz Uçar

Erzin Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı: Erhan Akı

Hassa Belediye Başkan Adayı: Selahattin Çolak

İskenderun Belediye Başkan Adayı: Mehmet Dönmez

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