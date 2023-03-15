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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Finlandiya'nın NATO üyeliği' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından hem Finlandiya'nın NATO üyeliği hem de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

15.03.2023 - 14:44 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Finlandiya'nın NATO üyeliği' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin olarak, 'Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 'Cumhur İttifakı genişleyecek mi?' sorusunu da yanıtladı. Erdoğan, " Takip edeceksiniz, duyacaksınız bunların hepsini" açıklamasında bulundu.

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