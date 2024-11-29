Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle, baskıya, işgale, zulme ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerin haklı davalarına olan sarsılmaz desteklerini şahsı ve milleti adına en güçlü duygularla ifade etmek istediğini kaydetti.

Çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bin masum Filistinlinin şehit düştüğü Gazze’ye insani yardımların yeterli, güvenli, sürekli ve kesintisiz olarak ulaştırılmasının zaruri bir hal aldığını belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize bugüne kadar 86 bin ton insani yardım gönderdik. Kış mevsimi gelmeden önce bölgedeki mazlumlara yönelik yardımlarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. Uluslararası hukuk uyarınca 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması, bölgede adil ve kalıcı barışın olmazsa olmaz şartıdır."

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Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanması ve kapsamlı bir çözümün hayata geçirilmesi için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu, mazlum Filistin halkına ve haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdikleri desteğin kararlılıkla, güçlü bir şekilde ve artarak devam edeceğini kaydetti.