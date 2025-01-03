Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.