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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

03.01.2025 - 10:24 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.

 

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