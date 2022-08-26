Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum" dedi.