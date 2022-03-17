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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

17.03.2022 - 21:28 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı paylaşımda, “Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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