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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'de patlamayla ilgili soruşturma talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de 12 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin soruşturma talimatı verdiğini belirtti.

24.12.2024 - 11:42 | | HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'de patlamayla ilgili soruşturma talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir'de patlayıcı üreten fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBalıkesir'de patlayıcı üreten fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralıHaberi Görüntüle

Balıkesir’imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum.

Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik.

Vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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