Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'de patlamayla ilgili soruşturma talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir’imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum.

Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik.

Vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.