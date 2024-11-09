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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan’a Devlet Bayrak Günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.' ifadelerini kullandı.

09.11.2024 - 15:26 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan’a Devlet Bayrak Günü tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Azerbaycan’a Devlet Bayrak Günü tebriği

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