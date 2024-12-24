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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret paylaşımı: Milletimize hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

24.12.2024 - 20:51 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret paylaşımı: Milletimize hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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