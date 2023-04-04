Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in mezarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26'ncı yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrine bir ziyaret gerçekleştirdi.

BAHÇELİ'DEN ZİYARET



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde partisinin kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua eden Bahçeli, daha sonra Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle su döktü.