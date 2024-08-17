Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına mesaj: Güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz
AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreler için mesaj verdi.
17.08.2024 - 13:21 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katılımcılarına hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Benim sizlerden beklentilerim var. Yeni dönemde kongrelerde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz. Sizlere olan güvenim tamdır. Allah yar ve yardımcımız olsun.