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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına mesaj: Güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz

AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreler için mesaj verdi.

17.08.2024 - 13:21 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına mesaj: Güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı katılımcılarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Benim sizlerden beklentilerim var. Yeni dönemde kongrelerde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz. Sizlere olan güvenim tamdır. Allah yar ve yardımcımız olsun.

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