Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı: Tam üyelik stratejik hedefimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:

İlişkileri geliştirme yönündeki ortak ifadelerimizi teyit ettik. Bu toplantı ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni yol haritaları belirlemiş olacağız. NATO müttefikleri olarak savunma alanında iş birliğini somut projelerle geliştirebileceğimiz inancındayız. Siber savunmada Estonya dünyada önemli bir yere sahip, bu konu üzerinde de durduk.

Güncel meseleleri de ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz. Estonya'nın Türkiye'ye olan desteğinin devam edeceğine inanıyorum. Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri ele aldık. Ukrayna toprak bütünlüğüne olan desteğimizin altını bir kez daha çizdik. Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyecektir. Gazze'deki vahşet de gündemimizdeydi. İsrail'in katliamlar küresel güvenliği de tehdit etmekte. Bu konunun takipçisi olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor.

Haberin Devamı