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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim çağrısı: Yer gök bayrak olsun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!' ifadelerini kullandı.

27.10.2023 - 20:30 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim çağrısı: Yer gök bayrak olsun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!

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