Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. tur çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 28 Mayıs 2023 2. tur seçimleri hakkında açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım !Değerli dava ve yol arkadaşlarım. 14 Mayıs’ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30’da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakârlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun.

Son 21 yıldır Türkiye bize emanetti, yarın biz de Türkiye’ye emanetiz; milletimiz bize emanetti, yarın biz de milletimize emanetiz.Son 21 yıldır Türkiye bize emanetti, yarın biz de Türkiye’ye emanetiz; milletimiz bize emanetti, yarın biz de milletimize emanetiz. Mevla görelim n'eyler, n'eylerse güzel eyler. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin.