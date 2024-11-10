Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla bir mesaj paylaştı:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.

Malazgirt’ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb’imden rahmet diliyorum."