Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum" mesajını paylaştı.
10.11.2024 - 11:44 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla bir mesaj paylaştı:
"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.
Malazgirt’ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb’imden rahmet diliyorum."