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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum" mesajını paylaştı.

10.11.2024 - 11:44 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla bir mesaj paylaştı:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.

Malazgirt’ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb’imden rahmet diliyorum."

 

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