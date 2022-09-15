Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara resen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak, 'para saklama videoları' başlığı altında yayınlanan videolar üzerine harekete geçti. Video çekenler hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı. Savcılık tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine video çeken ve paylaşanların tespiti için talimat verildiğini öğrenildi.