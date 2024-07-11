Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
11.07.2024 - 19:29 | | AA-DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için çalışmalara başlandığını bildirdi. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu belirtti.