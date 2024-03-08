Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenski görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek. Erdoğan gün içinde katıldığı programların ardından Zelenski ile görüşmek akşam saat 18.45 sıralarında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra çalışma ofisine giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmesi saat 19.15 sıralarında başladı. Görüşme 20.45 sıralarında sona erdi.