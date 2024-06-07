Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere sosyal medya hesabından başarılar diledi.
07.06.2024 - 21:10 | | Altan ÇİMEN /İSTANBUL - (DHA)
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin' ifadelerine yer aldı.