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Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek adaylara başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere sosyal medya hesabından başarılar diledi.

07.06.2024 - 21:10 | | Altan ÇİMEN /İSTANBUL - (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek adaylara başarı diledi

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin' ifadelerine yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKSye girecek adaylara başarı diledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek adaylara başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
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