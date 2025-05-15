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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmesi başladı

15.05.2025 - 13:30Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.

Dünyanın gözü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecine çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, görüşmeleri organize etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Zekenski, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde "sinyal alınca" Ukrayna tarafı olarak bunu hemen onayladıklarını anlatan Zelenski, bu sebeple bugün Ankara'ya geldiklerini kaydetti.

Zelenski, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."

Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenski, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.

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