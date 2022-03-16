GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16.03.2022 - 20:55 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.
Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.

GÜNCEL HABERLER

Dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını son dakika açıkladı, faiz artırımı...

Dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını son dakika açıkladı, faiz artırımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Türkiye'den Kırım açıklaması: Yakından izleyeceğiz

Türkiye'den Kırım açıklaması: Yakından izleyeceğiz

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını son dakika açıkladı, faiz artırımı...

Dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını son dakika açıkladı, faiz artırımı...

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

Sıradaki Haber
Maaşlara zam geliyor, Memur ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu, bin 150 lira ve...

Maaşlara zam geliyor, Memur ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu, bin 150 lira ve...

Sıradaki Haber
Şans Topu sonuçları sorgulama: 16 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçları sorgulama: 16 Mart Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber