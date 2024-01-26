Cumhurbaşkanı Erdoğan: UAD'nin ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail hakkındaki ihtiyati tedbir kararına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum.

Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz.

Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."