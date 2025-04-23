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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız

23.04.2025 - 17:19Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız. Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler bizim en değerli varlığımızsınız. Sizlerin heyecanı ve gayreti ülkemizin en büüyk heyecanıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdr. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh bir ülke teslim etmek için koşturduk. Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız. Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler bizim en değerli varlığımızsınız. Sizlerin heyecanı ve gayreti ülkemizin en büüyk heyecanıdır. Ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Her birinizi muabbetle kucaklıyorum." dedi.

 

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