Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 25 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.