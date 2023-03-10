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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

10.03.2023 - 18:01 | | Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 25 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

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