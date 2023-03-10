Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
10.03.2023 - 18:01 | | Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 25 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.