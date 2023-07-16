Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle, 17-19 Temmuz 2023 tarihlerinde sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. İcra edilecek görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması; ayrıca küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.” denildi.



Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, söz konusu temaslarının ardından 20 Temmuz 2023 tarihinde, Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceklerdir. Bu kapsamda, düzenlenecek resmî törene iştirak edecekler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’la bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesi bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunacaklar, ayrıca, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışını yapacaklardır” ifadeleri yer aldı.