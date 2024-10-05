Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.