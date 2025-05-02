Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanal dünya bağımlılığı artırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Program kapsamında 3 gün boyunca tüm etkinliklerin tüm katılımcılar için faydalar getirmesini diliyorum. Yeşilay doktor Mazhar Osman ve 19 arkadaşının bir araya gelmesiyle 5 Mart 1920'de kuruldu. Çeşitli bağımlılıklarla toplumu içeriden işgal etmeye çalışan işgal güçlerinin sinsi oyunu Yeşilay'ın vücut bulmasıyla akamete uğratıldı.

Yeşilay 120 şubesi 105 danışmanlık merkezi ve rehabilitasyon merkezleriyle ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Sivil toplum faaliyetlerinde ufuk açıcı roller üstleniyor.

Başarılarla dolu 105 yılı geride bırakan Yeşilay'ımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Çalışanıyla, üyesiyle, gönüllüsüyle her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum.

Yeşilay'ımızın kurucularını rahmetle yad ediyorum. Güçlü aile güçlü milleti, güçlü millet ise güçlü devleti meydana getirir. En küçük bir zaafiyet telafisi imkansız felaketlere yol açar. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri bağımlılıktır.

Emniyet birimlerimiz zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Zehir tacirlerine 48 bin 490 operasyon düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarımız yüksek bir vazife şuuruyla çalışmalarını sürdürüyor. Bağımlılıkla mücadele konusunda fedakarca çalışan her bir kardeşime buradan teşekkür ediyorum.

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"SANAL DÜNYA BAĞIMLILIĞI ARTIYOR"

Asli görevin ailelere düştüğünü özellikle ifade etmek istiyorum. Sanal dünyanın kaotik yapısı, bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır. 6-10 yaş grubu çocukların günlük internet kullanımı 1 saati aşıyor. Akıntıyı tersine çevirmek mümkün olmadığına göre ne yapacaksak bunu göz önünde bulundurarak yapacağız. Ailelerimiz çok dikkatli olmalıyız. Sanal bahisle varını yoğunu kaybeden nesil görmek istemiyorsak, LGBT gibi sapkın akınlar yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak, bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz.

"MİLLİ İÇKİMİZ AYRANDIR DEDİĞİMİZ İÇİN ACIMASIZCA ELEŞTİRİLDİM"

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Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele de işte öyle alandır. Bu konuda fikir ve siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu konunun üstüne hep beraber kararlılıkla gitmemiz gerekiyor. Muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz.

Alkol tüketimi teşvik edildi. Bu mesele öyle bir hal aldık, 28 Şubat döneminde alkol kullanmadığı için insanlar fişlendi, işlerinden atıldı. Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk. Yasakçı ilan edildik. 14 Mayıs seçimleri öncesinde benzer iftiralarla karşılaştık. Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından devam ettiriliyor. Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar.

CHP'YE TEPKİ: POLİSİN ÜZERİNE OTOBÜS SÜREN ZİHNİYET

Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Biranın şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halka astronomik fiyata sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. Madem ucuzlatacak bir şey arıyorsunuz, o zaman suyun fiyatını azaltın ya. Polisin üzerine otobüs süren şuursuz bir zihniyetten farklı davranmasını da beklemiyoruz.

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Hayatları karartan bağımlılıkla, insanımızın sağlığına zarar veren tüm marazlarla mücadeleye devam edeceğiz. Hepimiz için bağımsız gelecek şiarıyla bağımlılıkla mücadele edeceğiz."