Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Erdoğan daha sonra Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.