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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'dan Brüksel'e hareket etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı.

24.03.2022 - 01:00 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçak 'TUR' ile saat 20.30'da hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

NATO DAİMİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN KARŞILANDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı.

 

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