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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, herkes köprüye akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağının müjdesini vermesiyle birçok kişi köprüye akın etti.

18.03.2022 - 19:27 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, herkes köprüye akın etti

1915 Çanakkale Köprüsü görkemli bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Erdoğan'ın köprünün 1 hafta ücretsiz olacağının müjdesini vermesiyle bir çok vatandaş köprüden geçmek için harekete geçti. Ancak Açılış Töreni için sahne ve ses düzenlemesiyle birlikte yolun temizlenmesi gece yarısını bulacağı ifade edildi. Yolun temizlenmesini bekleyen ve ücretsiz bir şekilde köprüden geçmek isteyen tır şoförlerinin de boş arazilerde beklediği dikkatlerden kaçmadı.

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