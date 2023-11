Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: Çalışan emekliler de 5 bin TL alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Eğitim camiamızın kıymetli mensupları sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Öğretmenler Günü'nün öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde 6 yıl önce hain terör örgütü tarafından Batman'da katledilen Aybüke Yalçın'a ithafen hazırlanan filmi ailesiyle gözyaşlarıyla seyrettik. 22 yaşındayken alçakça öğrencilerinden koparılan Aybüke Öğretmenin hayatını sinemaya taşıyan özel filmi özellikle gençlerimizin izlemesini tavsiye ediyorum.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİ MÜJDESİ

Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Meclis onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Kabine toplantımızda bakanlarımıza talimatı verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. 4 milyon 689 emeklimizin de ödemeden faydalanmasını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız.

"EĞİTİM BÜTÇEMİZ 652 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI"

Ülkemiz genelinde gerçekleştirilen etkinlikleri istikbale yön verme açısından anlamlı buluyoruz. Bir toplumu köklerine bağlayan ana damar eğitim ve öğretimdir. Millet demek, milletin maarifi demektir. Bu anlayışla 21 sene önce ülke yönetme sorumluluğu üstlendiğimizde önceliğe eğitim ve öğretimi koyduk. İkinci plana itilmesine izin vermedik. 2002 yılında toplam eğitim bütçemiz 10,3 milyar lira iken bugün 652 milyar liraya çıkmıştır. 2024 bütçemizde ise tahsis edilen miktar 1 trilyon 620 milyar liradır. Derslik sayısını 619 bine okul sayımızı 50 binden 95 bine yükselttik. 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 1 milyon 203 bin öğretmenimizle 19 milyon öğrencimize eğitim öğretim hizmeti sağlıyoruz.

"OKULLAŞMA ORANIMIZ CUMHURİYET TARİHİNİN ZİRVESİNE ULAŞMIŞTIR"

Benim öğrencilik yılımda sınıftaki öğrenci sayısı 75'di. Anadolu'da bu rakam 100'lere ulaşıyordu. Biz bugün bunu 35-25'e bazı yerlerde 15'e düşürdük. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımızı ortaöğretimde 28'den 12'ye geriledi. OECD ortalamasına yaklaştık. Okullaşma oranımız Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşmıştır. Kız çocuklarımızın okula gitmesinin önündeki engelleri kaldıran biz olduk. Yaşı 35 ve üstü olan kardeşlerimiz çok iyi hatırlayacaktır. 20 sene önce ailelerin en büyük sıkıntısı ders kitaplarını tedarik etmektir. Bazı kırtasiyecilerde 10 gün sonraya randevu verirlerdir. Göreve geldiğimizin ilk senesi bu eziyete son vereceğiz dedik. Ücretsiz şekilde dağıtmaya başladık.

"EĞİTİM KONUSUNU MİLLİ BİR KONU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bugüne kadar 4 milyar ders kitabının dağıtımını gerçekleştirdik. 560 bin etkileşimli tahta kurduk. Katsayı adaletsizliğini kaldırarak, eğitim dayatmasını sonlandırarak, imam hatip okullarının kapısına vurulan zincirleri kırarak, kıyafet yasaklarına son vererek, Kuran-ı Kerim derslerini yaygınlaştırarak eğitimde çok kapsamlı demokratik dönüşüme imza attık. Her yıl 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bundan sonra da ihtiyaçlar dahilinde gerekeni yapacağız. Biz eğitim konusunu milli bir konu olarak görüyoruz. Bir diğer husus olan öğretmen maaşları ve özlük haklarıyla ilgili iyileştirmelerdir. Zaman zaman çeşitli iddialara rastlıyoruz. 2002'de en düşük maaş 470 lirayken bugün 23 bin 900 liraya çıktı. Dolar bazında 2002 yılında ek ders hariç 292 dolar kazanırken, bugün yaklaşık 3 katı maaş alıyor. Hayat pahalılığının ve fahiş kira artışlarının oluşturduğu baskının farkındayız. Ev sahiplerinin insaf dışı uygulamalarını kenara koyamayız. Dün bir vatandaşım, 'Kiracıyım' dedi. 'Ev sahibi sıkıştırıyor' 2 bin 500 veriyordum, 7 bin 500'e çıkardı. 'Ya verirsin ya çıkarsın' diyor. Mecburen ilçedeki belediye başkanımızı aradım ricada bulundum. Uygun kiralık yer bul veya TOKİ evi varsa kendisine imkan sağla dedim. Bu vicdan. Her şeyi devletten beklemek olacak iş değil. O ev sahibine sen de vicdan var mı diye sormak durumundayım. Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri artık hayata geçiriyoruz. Otomobil piyasasındaki önlemlerin sonuçlarını görüyoruz. Yakında her ikisinin de piyasa gerçekleriyle uyumlu hale geleceğine inanıyorum.

"DEPREM SONRASI YENİ 2 BİN 571 DERSLİK AÇTIK"

Bugüne kadar öğretmenlerimizle aramıza kimseyi sokmadık. Bundan sonra da muhabbetimizin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili AYM kararlarını da göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeleri yapacağız. Şiddet konusu en hassas olduğumuz meseledir. Bizim kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, eli öpülür. Şiddet eylemlerini asla maruz göremeyiz. Mevzuatla ilgili sıkıntı varsa çözeceğiz. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kaybettiklerimizin acısı içimizde yanmaya devam ediyor. Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması hükümetimizin birinci önceliğidir. Deprem sonrası yeni 2 bin 571 derslik açtık. Bölgedeki 45 bin dersliğimizin bakım onarım çalışmalarını tamamladık. İnşallah yılbaşında 19 bin 468 dersliği daha hizmete açacağız. 46 bin konut ve köy evini yılbaşından önce hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah omuz omuza vererek zor günlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Gittiğim tüm okullarda öğrencilere devamlı şu 4 kelimeyi söylüyorum: Oku, düşün, uygula, neticelendir. Her birinize şahsım evlatlarım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerimi de saygıyla anıyorum ve şükranla yad ediyorum.