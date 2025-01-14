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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

14.01.2025 - 15:40 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen kahvaltıda milletvekilleri ile bir araya geldi. Kahvaltı sonrası milletvekilleri, Erdoğan'a görüş ve önerilerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise gündemdeki çalışmalar ve parti kongrelerine ilişkin çeşitli talimatlar verdiği ifade edildi. Basına kapalı gerçekleşen program, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca parti genel merkezinde bazı bakanları kabul ettiği ve bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptığı belirtildi. Erdoğan'ın partideki toplantıları devam ediyor.

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