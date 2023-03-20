Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Seçim takvimi açısından kritik bir haftaya girilirken Külliye'de önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün saat 16:30'da görüşecek. Bu görüşme ile 4. görüşmesini gerçekleştiriyor olacak.

Cumhur İttifakı için Yeniden Refah Partisi'nden de bir açıklama bekleniyor. Oradan gelecek olan yanıt da Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin içeriğini netleştirecek.

23 Mart tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı adaylıkları YSK'ya sunulacak. 24 Mart tarihi de protokollerin sunulması için son tarih.