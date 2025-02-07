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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

07.02.2025 - 20:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa’nın savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti. (DHA)

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