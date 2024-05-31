Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
31.05.2024 - 13:43 |
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
AVRUPA BİRLİĞİ MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan’ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Viktor Orban’ın doğum gününü de tebrik etti.