Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’daki sel felaketi nedeniyle Menfi’ye üzüntülerini bildirerek geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.