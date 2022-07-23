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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken o fotoğrafı gösterdi! 6 yıl sonra yeniden...

Kayseri’de 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evini ziyaret ettiği Pembe Betül Karasu, 2022 yılındaki toplu açılış töreninde alandaki yerini aldı.

23.07.2022 - 22:26 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken o fotoğrafı gösterdi! 6 yıl sonra yeniden...

Pembe Betül Karasu, 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreninde ‘Davan davamız, bu yolda gönül verdik, çayımız demledik, sizi de bekleriz’ pankartı açmış ve kendisini evine çaya davet etmişti. Programın ardından lise öğrencisi Karasu’nun davetini kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karasu’nun evini ziyaret ederek ailesiyle bir süre görüşmüştü.

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6 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de yapacağı toplu açılış törenine katılan Karasu, Erdoğan ile çekindiği fotoğrafını açarak ön sıralardan yerini aldı.

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