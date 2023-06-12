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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de! Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Erdoğan, saat 13.00'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa’da, Ercan Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı.

12.06.2023 - 13:16 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de! Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTCde Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdi. KKTC ziyareti kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı’na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTCde Resmi törenle karşılandı

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. İstiklal Marşı’nın okunduğu törende resmi tören kıtasını selamlayan Erdoğan'a KKTC heyeti, Tatar’a ise Türk heyeti takdim edildi. Erdoğan ve Tatar daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTCde Resmi törenle karşılandı

Görüşmede ikili ilişkilere ilişkin tüm alanlarda atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının yanı sıra adada yaşanan gelişmelerin, bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınması bekleniyor. Erdoğan ve Tatar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTCde Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC temaslarını tamamlamasının ardından Azerbaycan’a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTCde Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTCde Resmi törenle karşılandı

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