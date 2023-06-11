CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä±n kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Aziz milletimizin Ã¼lkemiz ve dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±ndaki ÅŸefkat eli olan TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä±n 155'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tebrik ediyorum. Hilal-i Ahmer'den bu yana canla baÅŸla insanlÄ±ÄŸa hizmet veren tÃ¼m gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri ÅŸÃ¼kranla yÃ¢d ediyorum" ifadeleri yer aldÄ±.

Aziz milletimizin Ã¼lkemiz ve dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±ndaki ÅŸefkat eli olan TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä±n 155'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tebrik ediyorum.



Hilal-i Ahmer'den bu yana canla baÅŸla insanlÄ±ÄŸa hizmet veren tÃ¼m gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri ÅŸÃ¼kranla yÃ¢d ediyorum. pic.twitter.com/P13mf5sE2D — Recep Tayyip ErdoÄŸan (@RTErdogan) June 11, 2023