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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KÄ±zÄ±lay'Ä±n kuruluÅŸ yÄ±l dönümünü tebrik etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, sosyal medya hesabÄ±ndan TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä±nÄ±n 155'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tebrik etti.Â

11.06.2023 - 20:30 | | GÃ¶kÃ§e KARAKÃ–SE / Ä°STANBUL, (DHA)-
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KÄ±zÄ±lay'Ä±n kuruluÅŸ yÄ±l dönümünü tebrik etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä±n kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Aziz milletimizin Ã¼lkemiz ve dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±ndaki ÅŸefkat eli olan TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä±n 155'inci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tebrik ediyorum. Hilal-i Ahmer'den bu yana canla baÅŸla insanlÄ±ÄŸa hizmet veren tÃ¼m gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri ÅŸÃ¼kranla yÃ¢d ediyorum" ifadeleri yer aldÄ±.

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