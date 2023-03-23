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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk gününde ziyaret ettiği Kahramanmaraş’ta Kocaeli Prefabrik Çarşısını gezdi.

23.03.2023 - 17:04 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yle birlikte depremin yaralarının sarıldığı Kahramanmaraş’ı ziyaret etti. Ramazan ayının ilk gününde kente giden Erdoğan ilk olarak Kocaeli Prefabrik Çarşısını gezerek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta

Erdoğan’ın Milli İdare Meydanı’nda düzenlenecek toplu temel atma töreniyle Kahramanmaraş ve ilçelerinde yapılacak 5 bin 300 kalıcı konutun temelini atacak. Erdoğan daha sonra çadır kentte depremzedelerle birlikte orucunu açacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta

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