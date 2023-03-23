Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yle birlikte depremin yaralarının sarıldığı Kahramanmaraş’ı ziyaret etti. Ramazan ayının ilk gününde kente giden Erdoğan ilk olarak Kocaeli Prefabrik Çarşısını gezerek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Erdoğan’ın Milli İdare Meydanı’nda düzenlenecek toplu temel atma töreniyle Kahramanmaraş ve ilçelerinde yapılacak 5 bin 300 kalıcı konutun temelini atacak. Erdoğan daha sonra çadır kentte depremzedelerle birlikte orucunu açacak.