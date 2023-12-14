GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14.12.2023 - 21:11 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye’nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü

    CHP belediye başkan adaylarını açıkladı

    CHP belediye başkan adaylarını açıkladı

    Gazze'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

    Gazze'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor